Borat, de 'Amor & Sexo', apresenta melhora e posta vídeo andando: ‘Primeiros passos’

O assistente de palco do programa “Amor & Sexo”, Bruno Miranda, o Borat, tem apresentado melhoras singnificativas após ter sido belado na última quarta-feira (25), no Rio de Janeiro. No entanto, ele continua internado no CTI.

Na manhã de hoje (30), o ator usou as redes sociais para compartilhar com os fãs um vídeo em que aparece andando. “Os primeiros passos, a gente nunca esquece”, escreveu na legenda do post.

As novidade estão sendo comunicadas, por meio de nota no Instagram dele, escritas pela esposa, Mariana Melgaço de Mello. Ela tem informado que Bruno está lúcido, orientado, respirando em ar ambiente e deve receber alta para a enfermaria.

"De acordo com a evolução médica de hoje, o paciente Bruno Soares Rodrigues Miranda, internado no CTI, Leito 3, encontra-se acordado, em bom estado geral, lúcido e orientado, respirando em ar ambiente, hipocorado, hidratado, estável hemodinamicamente, alega melhora da dor e ter evacuado. Abdômen mais flácido, menos doloroso à palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal, ferida operatória com saída de secreção serosanguinolenta. Melhora da condição clínica. Iniciar dieta (alimentação) líquida completa, aguarda resultado de exames laboratoriais. Em avaliação de alta do CTI para a enfermaria. Segue em vigilância intensiva", escreveu em um dos últimos boletins, no storie.

O ator também postou na noite de domingo (29), uma selfie no hospital, o que também tranquilizou quem estava na torcida por sua melhora.