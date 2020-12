Boninho faz post debochando de confusão em prova de 'A Fazenda': ‘Torcendo pra janeiro chegar logo’

O diretor do reality show Big Brother Brasil, Boninho, não perdoou a falha na última prova do fazendeiro na noite de quarta-feira (9) do reality ‘A Fazenda’, da Record TV.

Minutos após Marcos Mion anunciar que a vitória de Jojo Todynho estava suspensa até a análise da produção, ele fez uma postagem alfinetando o erro da emissora e desejando a chegada de janeiro de 2021, mês que a estreia de ‘BBB21’ está prevista para acontecer.

Veja as reações dos internautas após a polêmica criado pelo diretor do reality show Global:

Estou torcendo pra janeiro chegar logo 😳 — J.B. Oliveira (@boninho) December 10, 2020

Tbm! Não aguento mais a fazenda. Vem BBB!!!!!! — Fernanda Heringer (@legalmaschata) December 10, 2020

Olha o boninho debochando da fazenda kkkkkkkkkk https://t.co/NEt7kiziw9 — Heverton Lima🍸 (@hevelima) December 10, 2020