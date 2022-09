Boninho fala sobre nomes que não estão no BBB 23

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, falou sobre os nomes que não estarão na edição de 2023. Como se era especulado, o big boss “desconfirmou” alguns nomes que eram dados como certos pela imprensa.

"Entendendo as especulações do Big Brother. Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não está no Big. Vitão… não está no Big. Yasmin [Brunet]…. não está no Big. Isabella [Santoni]… também não está no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother, na boa. Enfim, agora a gente está colhendo, ligado no pessoal do Pipoca [grupo composto por anônimos] e a próxima parada é Salvador, fica ligado", avisou.

Um outro nome bem citado nas redes sociais é da cantora Wanessa Camargo, porém Boninho não falou sobre a artista. Ele disse ainda que não está se preocupando com o grupo Camarote, mas está de olhos nas “pipocas”.

A pouco mais de três meses para a estreia do BBB23, Boninho, diretor do reality show, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (29) para falar sobre as especulações acerca dos nomes do grupo Camarote, composto por celebridades. Ele fez um vídeo contando quais famosos não estarão no programa.