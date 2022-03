Boninho e Ana Furtado viajam a Paris

Boninho e Ana Furtado desembarcaram em Paris, hoje, domingo, 6, para um curto período de férias em que irão prestigiar os desfiles de moda do Paris Fashion Week. O casal postou foto e vídeo em frente ao Arco do Triunfo, emblemático ponto turístico da capital francesa. No Stories do Instagram, o big boss avisa: "Está tudo bem em Paris, mas continuo de olho no BBB 22".

A apresentadora do "É de Casa" também postou vídeos no Stories desde o embarque, o voo e a chegada a Paris. Ela também falou sobre os looks que planejou para usar enquanto estiver na França. "Fazer lookinho para quê? Se eu tenho esse marido maravilhoso na semana de moda em Paris? Preciso? Não preciso fazer, mas eu gosto". A mulher de Boninho também comentou sobre o frio na capital francesa e mostrou o casal bem agasalhado.