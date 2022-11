Biel é flagrado em pancadaria após show de Gusttavo Lima; vídeo

O ex-"A Fazenda", Biel, foi flagrado em uma pancadaria depois de um show do sertanejo Gusttavo Lima, em São Paulo, no último sábado (26). Imagens que circulam na web mostram o momento em que o cantor aparece agredidando um homem, enquanto apanha de outro em um estacionamento. A confusão precisou ser apartada por um policial, que chega a bater no famoso com um cassetete. As informações são d'O Dia.

No stories do Instagram, Biel disse que ele e sua mulher, Tays Reis, foram atacados na saída do show e ele partiu para cima do homem em defesa da esposa. "Ele estava totalmente desequilibrado. Chegou dando murro na gente, acertando a Taís, me acertando, acertando quem estava ao redor, acertando meu amigo. Eu não tenho sangue de barata, desculpa", comentou.

O cantor ainda disse que pretende tomar "todas as medidas cabíveis" para resolver a situação e criticou a má repercussão do vídeo na internet. "Quero ver quem que no meu lugar não teria a mesma reação quando você ver sua mulher tomando soco e esbarrão, e postam como se eu fosse o vilão e tivesse começado aquilo ali", concluiu.