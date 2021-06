Tays e Biel confirmam volta após um mês separados: 'Te amo'

Os cantores Biel e Tays Reis, que começaram a se envolver no reality 'A Fazenda', há cerca de quatro meses, mas anunciaram o rompimento há um mês. Neste fim de semana, eles voltaram a aparecer abraçados e trocando declarações de amor nas redes sociais.

"Princeso da minha vida, @biel. Te amo", escreveu ela em uma foto que aparece com o cantor no Instagram. Eles também postaram fotos juntos nos Stories e escreveram "Te amo".

Além disso, os dois compartilharem vídeos dançando a coreografia da música nova de Biel. "Amanhã tem lançamento do Mozão!", escreveu ela. O cantor retribuiu as postagens dela com comentários de "Te amo, te amo, te amo".