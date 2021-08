Duda Castro lista diversos casos de extorsão, golpes e dívidas de Biel

A influenciadora digital Duda Castro e Biel continuaram trocando acusações na internet na noite do último sábado (31). Após Duda informar que o divórcio do casal ainda não foi assinado por Biel, o cantor respondeu que se tivesse dinheiro já teria assinado os papéis. Duda voltou às redes sociais para expor sua versão da relação e fez acusações pesadas contra o ex-marido. Ela citou vários casos de extorsões, golpes, dívidas, pagamentos de prostitutas e traições de Biel com outros homens. As informações foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles.

“Só de pensar em qualquer coisa relacionada a sua pessoa, já me embrulha o estômago. Você teve que sair de Los Angeles por criar problemas com inúmeras pessoas. Seus golpes em ex-empresário, sua tentativa de tirar 100 mil dólares de Lucas Keller da MIlk & Honey, sua dívida com dois advogados diferentes, sua dívida com inúmeras prostitutas, seus caso de traições com outros homens, golpe que deu por falta de pagamento em dois condomínios, tentativa de engravidar e por aí vai”.

Duda ainda declarou que passa mal ao lembrar de tudo e que sofre abuso psicológico. “Eu me tremo toda sempre que vejo seu nome, por tudo que vivi ao seu lado e por tudo que assisti você fazendo com outras pessoas. Você faz isso com todo mundo. É nítido seu vazio. Seu Deus é o dinheiro e sua defesa é o ataque. Você não dorme em paz sabendo que inúmeras pessoas te conhecem de verdade, inclusive eu. Cansei da sua falta de respeito e do seu abuso que visivelmente eu sofro até hoje”.