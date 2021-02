Belo diz não entender os motivos da prisão e quebra o silêncio: ‘Por que só eu?’

Belo voltou a se pronunciar novamente, no finalzinho da noite desta quinta-feira (18), após ser solto por realizar um show ilegal no Complexo da Maré, na capital carioca. O cantor é acusado de descumprir as proibições para conter a pandemia do novo coronavírus.

Muito mais calmo e desfrutando da liberdade, o artista publicou em suas redes sociais uma nota endereçada aos fãs, amigos e familiares, no qual ele agradece as mensagens de carinho que recebeu quando foi preso.

“É um agradecimento não só pelas inúmeras mensagens de apoio no dia de ontem, mas pelo voto de confiança que recebi de milhões de brasileiros que conhecem e confiam no meu trabalho e na minha verdade há quase trinta anos. É uma trajetória que, apesar dos pesares, me permite assumir erros quando necessário e me defender quando me culpam por erros que não cometi”, escreveu o cantor, em uma publicação feita no instagram.

O cantor frisou, que a responsabilidade sobre os protocolos sanitários de eventos em que ele se apresentou no último final de semana, assim como para todos os outros artistas, é exclusividade dos contratos. Belo se colocou à disposição da Justiça.

“Garanto a segurança do meu staff e me preocupo com a proteção do público, mas quem responde por ela, nesse caso, era da produtora que me chamou para cantar. Esse convite foi oficializado contratualmente, comprovado por notas fiscais, com tudo feito dentro da lei”, acrescentou.

Por fim, o pagodeiro se desculpou com o apresentador Rodrigo Faro, com quem gravava em Angra dos Reis antes de ser preso na quarta-feira (16), e agradeceu o companheirismo da esposa, Gracyanne Barbosa, por estar sempre com ele e ser a sua fortaleza.