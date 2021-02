Cantor Belo é preso após realizar show durante a pandemia

Nesta quarta-feira (17), o cantor Marcelo Pires Vieira, mais conhecido como Belo, foi preso pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOC) no Rio de Janeiro. Ele está sendo investigado pela realização de um show no Complexo da Maré (RJ), no último sábado (13).

O evento foi realizado na Escola Municipal do Parque União, Zona Norte do Rio. Em imagens e vídeos publicados na Internet pelos fãs do cantor, percebe-se uma grande aglomeração que se formou, inclusive no mar.

A secretaria municipal de Educação disse que não tinha conhecimento do evento e não deu autorização. A DCOD abriu um inquérito e, nesta quarta, cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.

Uma das buscas foi na sede da empresa que organizou o show. Os quatro mandados de prisão preventiva são contra:

Marcelo Pires Vieira, o Belo, cantor

Célio Caetano, sócio da produtora

Henriques Marques, o Rick, sócio da produtora

Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União

Em nota, a assessoria de Belo alegou que seguiu todos os protocolos sugeridos pela OMS à risca e que o artista não tem culpa da aglomeração. “Fizemos o show seguindo todos os protocolos. Não temos controle do geral. Isso nem os governantes têm. As praias estão lotadas, transportes públicos, e só quem sofre as consequências são os artistas. Que foi o primeiro segmento a parar, e até agora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias.”

Segundo a Polícia, todos os envolvidos serão ouvidos para ajudar a esclarecer quem pagou o cachê do show.