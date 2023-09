Bella Campos tem recaída com o ex em noite de samba no Rio de Janeiro

Bella Campos já chegou no Rio de Janeiro curtindo um sambinha. Depois de uma viagem internacional, a atriz iniciou a noite desta terça-feira (26), no Samba do Trabalhador, em Vila Isabel, na Zona Norte, em seguida ela e os amigos foram para o Beco do Rato, no Centro do Rio.

Nesses dois momentos, além dos amigos, Bella estava acompanhada do seu ex-namorado, o ator e modelo Vini Albuquerque. Os dois estavam em clima bem íntimo. No Samba do Trabalhador, os dois postaram algumas fotos aleatórias, com o balde de cerveja no chão e comida. Na publicação de Vini é possível ver os dedos da atriz. Já no Beco do Rato, uma foto deles juntos ganhou a web.

Com o fim da relação de Bella e MC Cabelinho, ela e Vini Albuquerque se reaproximaram, pelo menos nas redes sociais. No último sábado (23), quando ela ainda estava no Egito, ele postou uma foto e uma legenda brincando com a letra da música "Don't matter", do cantor Akon, que em português seria "ninguém quer nos ver juntos, mas não importa, não". Bella comentou: "Tá falando gringo por quê?". "Porque você está na gringa", respondeu ele.

Eles se conheceram quando fizeram juntos um teste para a temporada 2020 de "Malhação", que acabou sendo cancelada. Bella e Vini namoraram durante algum tempo, mas ela já estava solteira quando estreou como a Muda de "Pantanal".