BBB 23: música nova e dancinha, veja o hit novo da abertura do programa

Falta pouco para os brothers e sisters serem conhecidos no Big Brother Brasil 23. Mas antes disso, a abertura do programa ganhou uma repaginada.

A estreia do programa será 16 de janeiro de 2023.

‘Vida Real’, música de Paulo Ricardo, que faz parte do BBB desde a sua primeira edição, ganhou um remix com batidas de funk. Nesta quinta-feira, 29, foi divulgada essa versão.]

VEJA MAIS

Uma parceria de Dennis com o grupo Funk Orquestra e, com os vocais de Paulo Ricardo, a na versão é possível escutar os gritos de “Hey, brother” e “Hey, sister”. Para quem não lembra, Dennis é famosos pelos hits que produz a partir de fala dos participantes, ele já se apresentou três vezes para os confinados: em 2018, 2020 e 2021.

Com a proximidade dessa nova temporada, um patrocinador já apareceu: o TikTok. Então lógico que esta versão já está disponível na plataforma e os fãs já podem realizar as suas dancinhas ao som do funk de ‘Vida Real’. Os fãs do programa que usarem o aplicativo para realizar os vídeos de dança, podem aparecer no reality, de acordo com a Globo.

Porém, não tem uma coreografia oficial, o importante é cada pessoa criar a sua. Big Boss Boninho e Ana Furtado já mostraram suas desenvolturas com a música.

O áudio oficial já está disponível no perfil do BBB. Para participar, basta publicar o seu vídeo dançando na rede social, usando as hashtags #BBB23 e #DesafioBBB23 e marcando os perfis oficiais do BBB.