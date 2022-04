BBB 22: Douglas Silva, Eliezer e Arthur Aguiar formam o paredão da semana

Está formado mais um paredão do BBB22, nesta sexta-feira (22). Para esta semana, Douglas Silva, Eliezer e Arthur Aguiar estão na Berlinda da casa mais vigiada do Brasil. Não foi realizada uma indicação da semana convencional. A entreda dos participantes no Paredão ocorreu de acordo com as respectivas saídas da Prova do Líder.

A dinâmica funcionou assim: Douglas Silva foi o primeiro a sair disputa pela liderança e foi direto ao paredão. Eliezer foi o segundo participante a ser eliminado. Arthur Aguiar não apertou o botão da dinâmica e foi desclassificado, compondo, assim, o terceiro lugar entre os emparedados.

