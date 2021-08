VÍDEO: Banda Fruto Sensual faz meme com o hit ‘Está no Ar’ em filme da Marvel

A banda paraense Fruto Sensual causou maior alvoroço em seu Instagram ao compartilhar uma brincadeira envolvendo a música ‘Está no Ar’. O vídeo, que usa a cena de um dos filmes de grande sucesso da Marvel, ilustra a música antes e depois de estar na versão melody, com a voz da cantora Solange Almeida. A brincadeira deu o que falar e os fãs da banda adoraram.

Os seguidores e internautas deixaram comentários elogiando o meme e declarando a preferência pela “versão melhorada” do hit. Não se sabe quem foi o autor do vídeo compartilhado pela banda, mas ele ainda faz muito sucesso e diverte os paraenses que demonstraram curtir os sucessos do Fruto Sensual.