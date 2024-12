Baixista Mingau não tem plano de saúde renovado por emissora, diz colunista

O plano de saúde do baixista Mingau não teria sido renovado pelo SBT. O músicou passou há quatro meses por uma cirurgia no crânio e realiza intenso tratamento médido.

O baixista do Ultraje a Rigor fazia parte do elenco do programa "The Noite", de Danilo Gentili, quando foi baleado na cabeça em setembro de 2023. A colunista Fábia Oliveira foi quem deu a informação. Ela revelou ter conversado com fontes próximas ao artista.

Isabella Aglio, filha de Mingau, se ofereceu para reembolsar a empresa pelos custos com a prestadora de serviços para não interromper o tratamento do pai, mas não obteve sucesso.

No primeiro ano de tratamento, em 2023, o SBT ofereceu uma ajuda de custo aos familiares de Mingau para ajudar na manutenção de seu tratamento e custeou o plano de saúde. Porém, o contrato com a concessionária vence no dia 31 de dezembro e não será renovado pela emissora.

Os familiares do artista voltaram a ficar preocupados com a situação, já que Mingau está internado novamente e não terá sua cobertura médica quitada pelo SBT. Ele apresenta avanços no tratamento, mas a perda do suporte financeiro pode significar um obstáculo em sua recuperação.

O músico foi baleado em setembro de 2023, quando teve seu carro alvejado em Paraty, no litoral carioca. Uma bala atravessou seu crânio e ele precisou passar por duas cirurgias, ficando com sequelas.