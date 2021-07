‘Baixaria completa’, diz Suzy Cortez ao criticar Miss Bumbum e Andressa Urach

Suzy Cortez, musa do OnlyFans e ex-miss Bumbum em 2015, criticou o concurso e, principalmente, a apresentadora Andressa Urach. Suzy disse que é motivo de vergonha ver Andressa usando um colar com o nome do marido e, ainda, de ter sido eleita pela competição no passado. Com informações do UOL.

“Sinto vergonha de ter sido Miss Bumbum por duas vezes, extremamente envergonhada de ter um dia feito parte desse projeto que vem se perdendo ao longo dos anos, se tornando uma baixaria completa”, disparou ela. Ainda acusou Urach de ser “simpatizante arrependida” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Ela explicou que o cordão de Andressa é uma ofensa para toda a causa feminista: “Ela estava com uma coleira com o nome do marido! Onde já se viu, em 2021, mulher aceitar coleira com nome de homem colocando tudo o que as mulheres conquistaram em seu espaço por água abaixo. Eu sou feminista ao extremo. Lutamos por anos”.

(Reprodução: UOL)

Andressa não se posicionou sobre as falas de Suzy, mas usou os stories do Instagram para dar seu posicionamento político. Ela afirmou que é “bolsominha” e que nunca vai votar no Lula.