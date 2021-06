Andressa Urach muda visual e mostra resultado após 16 horas em salão

Andressa Urach está mais loira do que nunca, após passar por uma transformação que durou 16 horas em um salão de beleza de São Paulo. A modelo de 33 anos se prepara para apresentar o Miss Bumbum Brasil 2021.

“Estou me sentindo linda, loira, cabeluda e poderosa!”, escreveu na legenda da publicação no Instagram, com as fotos com o resultado final. Andressa, além de clarear mais as madeixas ainda alongou os fios.

“Fiquei do jeito que meu marido gosta, já estou voltando pra casa amor! Sou só tua e toda tua", completou a legenda.