Bailarino cadeirante que dançou com Joelma recebe carinho da cantora: 'Você está onde é o seu lugar'

O bailarino internacional e atleta paraolímpico paraense Adriano Silva, que dançou no palco com Joelma, durante a gravação do DVD "Isso é Calypso", no último sábado (14), no Sambódromo de Manaus, foi surpreendido ao receber uma mensagem afetuosa da cantora, na noite desta segunda-feira (16).

Foi por meio de uma publicação de O Liberal.com no Instagram @oliberal, que mostra o paraense emocionando o público enquanto faz o clássico “caqueado” do tecnobrega ao lado das bailarinas e de Joelma, que a loira elogiou o trabalho do paraense. O vídeo tem mais de 9.200 visualizações.

VEJA MAIS

Primeiro, Adriano escreveu um comentário afirmando que as pessoas com deficiência estão cada vez mais ocupando os espaços que são seus por direito, mostrando a capacidade de somar e uma competência em contribuir para uma sociedade melhor.

Para a surpresa do bailarino, Joelma, então, respondeu: “Você está onde é o seu lugar! Obrigada por dividir sua arte e sua luz comigo! Estamos juntos SEMPRE!”.

Confira a mensagem de carinho escrita por Joelma para Adriano (Reprodução/ Instagram @oliberal)

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editore OLiberal.com, Ana Carolina Matos)