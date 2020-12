Babu Santana comemora recuperação da Covid-19

O ator e ex-BBB Babu Santana comemorou o resultado negativo de Covid-19 nesta quarta-feira (30). "O Pai tá ON de novo!", declarou. O artista estava em isolamento há 15 dias por ter testado positivo. Babu fez uma sequência de vídeos anunciando a recuperação.

"Bom dia pra quem acordou e testou negativo para a Covid. Fiz o teste ontem, recebi o resultado agora: negativo. Tô bem, já faz mais de 15 dias que fiquei isolado aqui. Queria agradecer a todos que me mandaram mensagem de carinho e preocupação, a minha família que cuidou de mim. Pai tá ON de novo, pai tá ON!", afirmou.