Avião com MC Mirella precisa fazer pouso de emergência: ‘Deus, não tira o avião do chão'

Mirella passou por um grande susto no último domingo (31). O avião que a funkeira estava teve que fazer uma parada abrupta, momentos após iniciar a decolagem, pois o comandante descobriu uma falha no motor. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

A cantora voltava de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para São Paulo, após show. Ela e a equipe, que também estava no avião, ficaram muito assustados com a situação.

“Estávamos voltando para São Paulo para outros shows, eu e toda a minha equipe. E levamos esse susto. Graças a Deus estamos bem. Deus é maravilhoso. Antes, fiz uma oração, como sempre faço, dizendo: ‘Deus, se tiver algum problema, não tira o avião do chão’”, contou Mirella.

No momento do incidente, de dentro da aeronave ela disse que passaram mais de 25 minutos esperando que o problema fosse resolvido. Enquanto isso, o avião estava sendo rebocado.