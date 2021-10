Após show em Ananindeua, Mc Mirella é criticada nas redes sociais

Mc Mirella foi muito criticada após se apresentar em uma casa de show em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, no último domingo (10). Vários fãs da cantora, que foram até o local para ver a apresentação, disseram que ela teria passado a maior parte do show apenas fazendo dancinhas e dublando diversas músicas.

Muitas pessoas foram às redes sociais reclamar da cantora. Segundo os fãs, ela não cantou e apenas falava algumas palavras para animar o público. Também disseram que Mirella se preocupava mais em fazer dancinhas de músicas famosas no TikTok.

No entanto, Jeniffer Lopes, DJ de Mirella, usou os Stories do Instagram para tentar explicar o que teria acontecido no Show.

“Pelo motivo da mesa do técnico de som ser exposta ao público, no meio do show, uma moça passou com um copo de bebida, não sei se propositalmente, as vezes pode ter tropeçado mas derrubou na mesa do técnico e assim o microfone parou de pegar e só pegava as vezes. Quem estava presente viu os criados que começou a fazer do nada! Foi complicado de fazer o show sem ouvir a voz da Mirella, porém não impossível e assim continuamos o show completo mesmo com o microfone sem pegar…”, escreveu ela.