Auxiliar adminstrativo explica ação contra Cleo, Jojo, Carla Diaz, Luísa Sonza e mais famosos

O auxiliar administrativo e estudante de direito, Leonardo Timossi, foi quem processou mais de 20 famosos, incluindo Cleo, Jojo Maronttinni, Carla Diaz e Luísa Sonza, por propaganda enganosa. Ele alega que comprou dois celulares de empresa, divulgada pelos artistas, mas que não recebeu os aparelhos. A ação é movida três anos após o fato, que ocorreu em 2018.

Em entrevista ao UOL, Timossi explicou por que demorou para tomar alguma medida. “Eu não entrei com a ação de forma imediata porque ainda tinha esperança de que o problema seria resolvido pela via administrativa, sem a necessidade de acionar o judiciário, porém apenas fui enganado pela empresa que, por diversas vezes, prorrogou o prazo da entrega, que até hoje não ocorreu”, disse.

Além das celebridades, ele processa a empresa MS Shoes e Acessórios, que vendeu os produtos. Ele explica que somente se sentiu confiante para comprar com esta empresa porque levou em consideração a credibilidade dos influenciadores que estavam fazendo a propaganda.

"Entendo que os famosos também são responsáveis pelos prejuízos e danos acusados, pois foram as propagandas de todos eles informando sobre a solidez e confiabilidade da empresa nas suas respectivas redes sociais que me fizeram crer que esta era de fato confiável e que a entrega do produto seria realizada", diz.

Em 2018, Jojo usou seu perfil do Instagram para lamentar a experiência dos consumidores com a empresa: “As pessoas que foram lesadas pela MS Shoes Acessórios me desculpem. Sou vítima como vocês. Comprei um MacBook, paguei R$ 1,8 mil por ele e não recebi até hoje. O iPhone eu recebi, mas o MacBook não. Não comprem nada em internet, Instagram. Comprem na loja para não acontecer isso”. Demais artistas e a empresa não se pronunciaram.