Autor do hit 'Ilariê' nega pacto de Xuxa com o diabo

Um dos boatos mais sem noção que se perpetuam ao longo do tempo é o de que Xuxa tem ou já teve um pacto com o diabo. Já inventaram que é possível ouvir mensagens satânicas ao tocar o disco de vinil dela de trás pra frente, imagina o que não sobrou para "Ilariê", um dos maiores sucessos da carreira da Rainha dos Baixinhos. O compositor, Cid Guerreiro, quebrou o silêncio 30 anos após o lançamento da música.

Cid, que é evangélico, nega qualquer relação da palavra "Ilariê" com pacto com o diabo. A mentira foi criada por um pastor evangélico, disse ele ao Uol.

"Falavam que era um ex-bruxo que virou pastor e espalhava que 'Ilariê' tinha a ver com 'erê', as crianças do candomblé. Inventaram que era uma palavra de um dialeto africano, sendo que fui eu que inventei", explicou.

"A Xuxa é uma pessoa animada, feliz, alto astral, sempre para cima. Ela é hilária. Criei o refrão pensando nisso", recordou.

O compositor disse que se inspirou nas vocalizações da música baiana para criar o refrão "Ilari, ilari, ilariê ô, ô, ô". "Temos muito forte isso do refrão com 'iê iê', 'uô uô'. 'Ilariê' vem disso. Eu precisava de um refrão forte", contou.