Atriz Solange Couto rebate críticas por ter tomado a vacina da covid-19

A atriz que atualmente mora no Retiro dos Artistas, usou suas redes sociais para rebater às críticas as quais está sofrendo por ter sido vacinada contra a Covid-19.

“Sou residente do retiro desde 23 de outubro, por causa da minha mãe, do meu trabalho e porque eu tenho direito. A razão de eu ter tomado a vacina é porque eu tenho 64 anos, sou cardiopata e por estar residente fixa no Retiro dos Artistas, que é uma instituição residencial para idosos. Por isso eu tenho direito de tomar a vacina. Não tomei a vacina pagando, nem passando a frente de ninguém e não desrespeitei nenhuma lei ou norma. Fui vacinada pelos profissionais de saúde sanitária e não por profissionais do Retiro dos Artistas”, esclareceu Solange Couto.

“Não sou da área de saúde. Não tomei a vacina por ser famosa nem por ser rica. Tomei a vacina por direito, por ser residente do Retiro dos Artistas. Às pessoas que julgam e que falam o que não sabem e o que não devem: lamento muito por você que tem a língua maior que o corpo”, concluiu.