Atriz rebate boatos sobre romance com Tom Cruise: 'É tipo meu tio'

A atriz Hayley Atwell, 41, falou sobre os boatos de estaria tendo um romance com Tom Cruise, 61. Ela disse que o ator é como se fosse um tio.

Os rumores sobre um possível romance entre eles, surgiu durante as filmagens do longa "Missão: Impossível - Acerto De Contas Parte 1", em 2020. Hayley disse que esses boatos soam es como "esquisitos" e "sujos", pois considera o astro como um membro da família.

VEJA MAIS

Em entrevista ao jornal britânico The Independent, ela disparou: "Eu diria, 'ahhh, há alguns rumores estranhos, sem sentido, meio sujos e meio repulsivos'. Por que as pessoas estão pressupondo ou projetando em mim um relacionamento com um colega de trabalho e chefe? É incômodo".

A atriz afirmou ser "pertubador" porque "está envolvendo pessoas na minha vida real, minha vida pessoal, que precisam receber isso. Torna-se invasivo".

Ela disse ainda que conversou com Tom cruise sobre isso: "Ele me disse: 'Eu sei exatamente quem você é. Eu conheço você. E só isso importa. Não importa o que as pessoas pensam de você, se você é íntegra e compreende seus próprios valores'".