Atriz pornô compra castelo de R$ 19 milhões; veja o vídeo

Mia Malkova é uma das mais bem sucedidas modelos do OnlyFans, plataforma de fotos e vídeos picantes, segundo o UOL. Ela anunciou esta semana que acaba de compra um "castelo de conto de fadas" em Oregon, nos Estados Unidos, por US$ 3,9 milhões, o equivalente a R$ 19,6 milhões. Ela postou um vídeo em que faz um tour pelo imóvel.

O nome verdadeiro dessa descendente de alemães e franceses de 28 anos é Melissa Ann Hevner. Antes da fama, ela trabalhou nas redes MacDonald's e Sizzler.

Mia estreou em filmes adultos no ano de 2012, quando estava com 19 anos. Ela já atuou em 170 produções e ganhou prêmios, como o de Pet do mês de outubro de 2016, da revista Penthouse.

Atualmente, a loira tem 8,9 milhões de seguidores no Instagram, 1,6 milhão no Twitter e 142 mil inscritos no YouTube.