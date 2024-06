Atriz paraense Dira Paes se refresca em praia ao lado de amigos e do filho; fotos

Dira Paes aproveitou o calorzão do Rio de Janeiro para curtit uma praia. Neste domingo (09), ela esteve no Leblon, na Zona Sul da capital fluminense, acompanhada do filho Martim, de sete, e outros familiares.

Para renovar o bronzeado, a escolha da atriz paraense foi um biquíni sem alça na cor vermelha.

A artista chegou a entrar no mar para se refrescar e também tirou algumas fotos na areia da praia.

Dira Paes se refresca em praia do Rio de Janeiro (Fotos: JC Pereira / AgNews )

Além de Martim, Dira também é mãe de Inácio, que completou 15 anos no último dia 24 de abril. Porém, ele não estava com eles na praia.

Mesmo reservada com a vida pessoal, mas recentemente, a paraense tem aparecido com frequência com a família na mídia e nas redes sociais.