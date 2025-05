Atriz faz vaquinha de R$ 1 milhão para congelar filho morto

A atriz australiana Clare McCann, 32 anos, conhecida por produções como Benefited, Blog Party, Pig Boy, divulgou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (26/05), a criação de uma vaquinha para arrecadação de R$ 1 milhão.

O objetivo da iniciativa, segundo ela, é a preservarção do corpo do filho de 13 anos, que morreu recentemente. A atriz pretende submetê-lo ao processo de criogenia em breve.

Ainda na publicação feita na segunda-feira, 26, a atriz divulgou que o filhou tirou a própria vida por ter sofrido bullying na escola. “Isso não foi culpa dele. Ele foi abandonado pelo sistema, pois sofreu uma quantidade terrível de bullying”, escreveu. No mesmo post também enfatizou a necessidade do desejo de criogenia:

"Só temos mais uma chance de preservar o corpo dele criogenicamente nos próximos 7 dias. Se perdermos essa janela, perdemos também a chance de qualquer possível reanimação futura que a ciência possa oferecer", disse.

Até o momento, a campanha da atriz tinha atingido apenas 2% da meta, ou seja, em torno de R$ 36 mil.

O que é a criogenia?

A técnica de criogenia consiste em armazenar corpos humanos em baixas temperaturas com o auxílio do nitrogênio líquido. No processo, as células e os tecidos são preservados e a decomposição, de certo modo, é interrompida.

Muitas pessoas procuram por esse tipo de serviço na esperança de que, no futuro, a ciência evolua e descubra uma cura para doenças que afligem seus respectivos entes queridos ou mesmo a reanimação após a morte.

A criogenia é um processo ainda em fase de estudos. Cientistas alertam que, por mais que muitas partes do corpo continuem preservadas, ainda não foi descoberta uma forma de reaver a rede neural de forma segura ou "ressuscitar" aqueles que já partiram.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.