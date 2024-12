Atriz Sophia Valverde, ex-SBT, revela que realiza lives por necessidade: 'Estou precisando'

A atriz Sophia Valverde, conhecida pelas atuações em novelas do SBT como Cúmplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana, confessou como tem sido a sua vida longe sem trabalhos na televisão. Ela usou as redes sociais para desabafar sobre o motivo de realizar lives para ganhar dinheiro.

Por não ter nenhum projeto no momento, Sophia revelou como tem levado a vida: “Eu faço porque realmente eu preciso. Ator e atriz só recebem quando estão trabalhando”.

A atriz também contou que em alguns casos ela recebe mais com as lives do que fazendo filmes. “Realmente estou precisando. Porque não tem salário, e sou só eu e minha mãe”.

Sophia estrou na TV em 2014 em Chiquititas e também participou das novelas Cúmplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana. A atriz atuou no cinema em longas como Garota Invisível, As Aventuras de Poliana – O Filme, Turma da Mônica Jovem: Reflexos e dublou a animação Dalia e o Livro Vermelho.