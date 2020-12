Atriz Dani Valente se torna nutricionista nos EUA: 'Não gostava da fama'

Morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, a atriz Dani Valente, famosa por atuar em "Confissões de adolescente", se formou este ano em nutrição holística. Ela passou a se interessar pela área quando notou que hábitos saudáveis melhoravam sua rotina, já que foi diagnosticada com fibromialgia em 2015.

"Quis me aprofundar para me cuidar, mas percebi que posso ajudar outras pessoas também. Não tem como ter acesso a tanta informação e guardar só para mim, entende? Talvez eu tenha encontrado meu propósito", contou em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

"A nutrição holística e um novo estilo de vida me tiraram da cama. Hoje vivo normalmente. Quando sinto dor e cansaço é porque saí da minha dieta ou me estressei muito", acrescenta.

Casada com o filho de Marília Gabriela, o jornalista Christiano Cochrane, ela confessa que está amando viver longe da fama: "Na faixa dos 20 anos, achava legal ser famosa; nos 30, achava que gostava, também não tinha outra opção. Hoje, enxergo claramente que não gostava. Gostava do trabalho, não da fama. Agora, quando percebo que estou chamando atenção mais do que o que devo, me escondo e fico até sem postar", diz Dani, que é seguida por mais de 80 mil pessoas no Instagram.

Apesar disso, ela continua atuando no meio artístico, já que é showrunner. Em parceria com a amiga Mina Nercessian, está trabalhando em uma série brasileira da Amazon que está sendo gravada no Uruguai.