Atriz Cláudia Alencar tem melhora significativa na saúde, diz hospital; entenda o quadro da artista

A atriz Cláudia Alencar, 73 anos, teve melhora significativa no quadro de saúde após ser diagnosticada com infecção bacteriana grave. A informação é do Hospital São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, onde a artista está internada.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 25, o hospital informou que ao longo do dia Cláudia passaria por testes para reduzir a sedação e ser retirada da ventilação mecânica. A infecção da atriz é causada pela bactéria Staphylococcus aureus.

Durante o domingo, 24, Cláudia passou por uma cirurgia na região lombar para retirada da secreção e descoberta da extensão da infecção. Apesar do contato com a Staphylococcus aureus ser comum, já que ela está presente na pele humana, quando ocorre em casos extremos pode levar à infecção generalizada ou “sepse”.

O material coletado está em análise para ver se há nova bactéria, além da identificada. Uma anemia foi descoberta em Cláudia e, por isso, ela precisou fazer uma transfusão de sangue no sábado, 23.

Sobre a bactéria Staphylococcus aureus

A bactéria Staphylococcus aureus é o tipo mais comum de estafilococos, que estão presentes na pele de cerca de 20% das pessoas e no nariz de aproximadamente 30% dos adultos - o que é considerado normal.

Os estafilococos “domiciliares” ou “comunitários” são menos graves e mais sensíveis a antibióticos, enquanto os “hospitalares” são mais graves e resistentes. Pessoas que ficam mais de 72h em ambientes hospitalares podem ser colonizadas pelo tipo mais resistente.

Febre, mal-estar, dores no corpo, cansaço excessivo e vômitos são alguns sintomas de infecção bacteriana. A “sepse” (infecção bacteriana grave) ocorre quando a infecção atinge diversos órgãos simultaneamente.

Relembre papéis de Cláudia Alencar

A última participação na TV de Cláudia Alencar foi na novela “Rock Story” (TV Globo). Na emissora, a atriz recebeu destaque em “Roda de Fogo” (1986), “Tieta” (1989), “Porto dos Milagres” (1991), “Fera Ferida” (1993), “Hilda Furacão” (1998) e “Quinto dos Infernos” (2002).

A atriz também passou por outras emissoras, como SBT, Rede Manchete e Record. Recentemente, Cláudia foi escalada para a novela “Beleza Fatal”, da HBO Max, com estreia programada para 2024.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)