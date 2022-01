Atriz Bruna Griphao troca cantor João Zoli por modelo

Bruna Griphao e João Zoli assumiram namoro no final do ano passado, mas o relacionamento durou pouco. A atriz teria rompido com o cantor após ele postar no Instagram uma foto do casal em momento íntimo. Ela foi vista aos beijos com um modelo, no réveillon em Barra Grande, no litoral da Bahia.

Bruna com Zioli na foto que teria motivado o rompimento do casal. (Reprodução Instagram)

A colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, noticiou que, apesar de Zioli ter apagado logo a foto, a loira não perdoou a exposição porque a imagem viralizou na internet, confirmando o namoro dos dois. Antes disso, já havia vazado um vídeo do casal se beijando numa festa.

João Zoli passou a virada de ano ao do amigo, o ator Henri Castelli, em Jericoacoara, no Ceará.