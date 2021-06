Atriz brasileira vai leiloar cena pornô inédita no formato de arte NFT

A atriz brasileira Mia Linz garantiu que o pornô chegasse ao universo NFT. Mia vai leiloar uma cena pornô inédita no formato de arte NFT (do inglês, tokens não fungíveis). A tecnologia funciona com códigos que ficam ligados a alguma arte digital e a identifica como sendo original e exclusiva. Ela pode ser uma imagem, um gif, uma música ou algum outro tipo de arquivo digital.

Mia ainda afirmou que a cena terá a participação de uma outra estrela renomada da indústria pornográfica. Mas deixou o mistério no ar.

O leilão começou nesta quarta-feira (9) e a cena pode ser adquirida no site Rarible, famoso por intermediar leilões NFT. Quem quiser comprar só poderá fazer seus lances com criptomoedas etherum e poderá sacar em sua carteira digital o NFT. Serão 7 dias de leilão e os interessados podem acompanhar em tempo real qual é o lance vencedor do momento.