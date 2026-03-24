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Atores explicam por que não estão presentes no Especial de Hannah Montana; saiba o motivo

As estrelas que interpretaram os melhores amigos da protagonista, Lily e Oliver, revelaram que optaram por não fazer parte da gravação

Victoria Rodrigues
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Em 2026, a série completa 20 anos desde sua estreia no Disney Channel. (Foto: Valeria Macon/ AFP | Disney Channel)

Para comemorar os 20 anos de "Hannah Montana", um especial da série foi lançado nesta terça-feira (24), com a presença de diversas estrelas que fizeram parte do projeto, na plataforma de streaming da Disney. Apesar da ilustre participação da cantora Miley Cyrus, os atores Emily Osment e Mitchel Musso, que interpretaram os melhores amigos da protagonista, revelaram que não estão presentes no especial.

“Estamos aqui no set de Georgie e Mandy: Seu Primeiro Casamento, e é por isso que não pude participar da reunião de 20 anos, porque estamos gravando nossa série. Mas eu queria dizer oi e agradecer a todos que estiveram com a gente durante todos esses anos. Sou muito grata por vocês ainda amarem a série. Tenho muito orgulho de fazer parte disso. Nós apreciamos vocês. Muito amor”, disse Emily Osment em suas redes sociais.

Além da atriz que interpretou Lily em Hannah Montana, o ator Mitchel Musso, que fez Oliver, não revelou o motivo de sua ausência, mas deixou claro o carinho especial que possui por todos da série. “Obrigado por acreditarem em um garoto bobo do Texas que usava roupas meio duvidosas com aquele corte de cabelo. A todos vocês, obrigado por me receberem em suas casas. É uma honra compartilhar tudo isso com vocês”, ressaltou.

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Especial 20 anos Hannah Montana

O "Especial 20 anos Hannah Montana" foi criado em um estilo de documentário que revisita bastidores, relembra momentos icônicos e dialoga com o impacto da história que perpassou entre as gerações de fãs com o passar do tempo. Além da artista Miley Cyrus, outras estrelas também gravaram o especial junto com a atriz, como Selena Gomez, que interpretava Mikayla, a rival da protagonista, e a cantora Chappell Roan, que é fã da série.

Em um comunicado oficial, Miley Cyrus destacou que a personagem, que fez muito sucesso desde o lançamento do seriado em 2006, mudou completamente sua vida e de outras pessoas que amavam acompanhá-la. "Hannah Montana sempre fará parte de quem eu sou. O que começou como uma série de TV se tornou uma experiência compartilhada que moldou minha vida e a de tantos fãs", declarou Miley.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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