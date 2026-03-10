Capa Jornal Amazônia
Miley Cyrus volta ao papel de Hannah Montana para aniversário de 20 anos

O especial comemorativo será lançado no dia 24 de março no catálogo do Disney+

Estadão Conteúdo
fonte

Miley Cyrus e a personagem Hannah Montana (Reprodução / Instagram e Disney Channel)

Miley Cyrus vai revisitar um dos capítulos mais importantes de sua trajetória artística. A cantora e atriz retorna ao universo de Hannah Montana para celebrar os 20 anos da série que a transformou em um fenômeno mundial.

O especial comemorativo será lançado no dia 24 de março no catálogo do Disney+ e promete mergulhar na história da produção que marcou a cultura pop dos anos 2000.

Imagens já divulgadas mostram Miley novamente caracterizada como a icônica estrela pop fictícia, incluindo o retorno da famosa peruca loira que se tornou símbolo da personagem. O programa foi gravado diante de uma plateia ao vivo e deve trazer momentos de nostalgia, depoimentos e lembranças dos bastidores.

Bastidores inéditos

Um dos destaques do especial será uma entrevista conduzida por Alex Cooper, criadora do popular podcast Call Her Daddy. Durante a conversa, Miley revisita momentos marcantes da série, comenta o impacto da personagem em sua vida e compartilha histórias inéditas da produção.

O programa também apresentará imagens de arquivo nunca exibidas, além de reconstruções de cenários que ficaram gravados na memória dos fãs, como a sala da família Stewart e o famoso closet onde Hannah guardava suas roupas de estrela pop.

Segundo a artista, revisitar esse universo é também uma forma de agradecer ao público que acompanhou sua trajetória desde o início.

"Hannah Montana sempre fará parte de quem eu sou. O que começou como uma série de TV se tornou uma experiência compartilhada que moldou minha vida e a de tantos fãs", declarou Miley em comunicado.

Fenômeno que marcou a cultura pop

Exibida originalmente entre 2006 e 2011 no Disney Channel, a série acompanhava a adolescente Miley Stewart, que levava uma vida dupla. Durante o dia era uma garota comum, e à noite se transformava na estrela pop Hannah Montana.

A produção se tornou um fenômeno global e redefiniu a televisão infantojuvenil da época, influenciando moda, música e comportamento. Ao longo dos anos, a franquia acumulou números impressionantes, incluindo 14 álbuns de platina e 18 de ouro.

O sucesso também impulsionou a carreira musical de Miley Cyrus, que se consolidou posteriormente como uma das principais artistas do pop internacional.

Filme também marcou o fim da série

O universo da personagem também ganhou uma adaptação para o cinema com Hannah Montana: The Movie, lançado em 2009. Na história, Miley Stewart começa a perder o equilíbrio entre sua vida comum e a fama como cantora.

Para ajudá-la a reencontrar suas raízes, seu pai a leva para passar um período no interior do Tennessee, onde ela precisa refletir sobre quem realmente deseja ser.

O longa contou com participações de nomes como Taylor Swift e Billy Ray Cyrus, além de músicas que continuam populares entre os fãs, como The Climb, Hoedown Throwdown e Youll Always Find Your Way Back Home.

Nostalgia para uma nova geração

Atualmente, tanto a série quanto o filme estão disponíveis no catálogo do Disney+, onde seguem sendo descobertos por novas gerações.

Com o especial de 20 anos, a proposta é revisitar o legado da personagem e mostrar como Hannah Montana continua relevante mesmo duas décadas depois de sua estreia.

Entre nostalgia, memórias e novas perspectivas, o programa promete celebrar não apenas a série, mas também a relação construída ao longo de anos entre Miley Cyrus e seus fãs ao redor do mundo.

Palavras-chave

SÉRIES/HANNAH MONTANA/MILEY CYRUS/DISNEY+/20 ANOS
Cultura
