Ator Eduardo Galvão morre aos 58 anos, vítima do Coronavírus

O ator Eduardo Galvão morreu na noite desta segunda-feira, aos 58 anos, vítima de Covid-19. Ele estava internado, há mais de uma semana, na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, e desde a última terça-feira precisou ser intubado por causa de complicações da doença - o ator tinha dado entrada no hospital com cerca de 50% dos pulmões comprometidos.

A informação da morte do ator foi confirmada pela família para amigos mais próximos por volta da meia-noite.

Há dois dias, a Mariana Galvão, filha do ator, chegou a afirmar que ele apresentou melhora e passou a tomar shakes de nutrição. Além de Mariana, filha única, Eduardo deixa uma neta, Lara, de um ano.