Ator Douglas Sampaio estreia como diretor com o longa '40 Graus'

O ator Douglas Sampaio, conhecido pelo trabalho na TV Globo e Netflix, além de participações em peças de teatro e campanhas publicitárias, estreou no último final de semana como diretor com o longa-metragem "40 Graus". O filme é uma produção da Aquarella Cine, produtora fundada por Douglas em parceria com Lucas Neves. A pré-estreia do filme reuniu público e elenco no Rio de Janeiro.

Segundo Douglas, o interesse pela direção surgiu durante sua trajetória como ator. “Minha trajetória nos bastidores começou naturalmente, ainda como ator, quando comecei a me interessar pelo que acontecia atrás das câmeras. Com o tempo, mergulhei nesse universo e fundamos a Aquarella Cine. 40 Graus é o resultado de muito aprendizado e dedicação”, afirmou.

O longa foi rodado quase inteiramente na praia e contou com uma equipe de cerca de 40 pessoas. Douglas destacou os desafios de lidar com luz natural, clima, vento e público durante as gravações.

Sinopse

"40 Graus" é uma comédia que aborda temas como sonhos e amizade. A história se passa na praia e busca mostrar a importância das relações para alcançar objetivos.