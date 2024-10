Ator descobre em programa de TV que homem que o criou não é seu pai biológico

O ator John Simm, que estrelou a série de viagem no tempo 'Life On Mars', teve sua vida virada de cabeça para baixo ao participar do programa de TV 'DNA Journey'. O artista descobriu que o homem que passou a vida inteira chamando de pai na verdade não compartilha laços biológicos com ele.

Simm fez um teste genético para a atração quando apenas acompanhava o colega de série Philip Glenister, que era o personagem principal desse momento, mas foi surpreendido.

"Acabou sendo uma coisa tão grande na minha vida e tudo o que eu estava fazendo era um favor para Phil para que ele não tivesse que fazer isso sozinho. Isso girou meu mundo, e tudo o que eu achava que sabia não era real", disse ele ao Daily Mail.

O ator começou a carreira tocando violão em uma banda ao lado de seu pai músico Ronald, falecido em 2015, quando ainda era um adolescente. Após a morte de Ronald, Simm chegou a dizer: "Quando alguém morre, você fica com esse enorme buraco negro em sua vida. As pessoas dizem: 'Você vai superar isso', mas eu não quero superar isso. Sempre quero me lembrar do meu pai. Ainda tenho o número dele no meu telefone".

O ator mencionou uma conversa que teve com sua mãe antes de fazer o teste para o programa: "Quando me tiveram, nos anos 1960, ambos eram jovens. Eles estavam juntos e então se separaram e ficaram com outras pessoas e então voltaram e então me tiveram. E eu nunca tinha ouvido essa história antes".

Com a notícia chocante, o ator pensou em abandonar o programa, mas decidiu aproveitar a oportunidade para descobrir sobre seu pai biológico, mas recebe a notícia que ele faleceu. O homem morava na sua vizinhança e frequentava os mesmos bares onde ele e Ronald se apresentavam.

"O que me deixa perplexo, eu e meu pai, é que tocamos por aqui muitas vezes, definitivamente tocamos muito aqui e ele pode ter estado no mesmo pub uma noite e me assistido tocar', disse ele. "É uma daquelas coisas loucas, tipo 'De Volta Para o Futuro'", comparou.

Com a experiência, Simm descobriu que tem uma meia-irmã, Karen, que ele acabou conhecendo no mesmo episódio. Ela lhe apresentou memórias de seu pai biológico e compartilhou histórias com ele.