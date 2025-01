Ator de ‘A Família Addams’ perde tudo em incêndio e família lança apelo por doações

Carel Struycken, conhecido por interpretar o personagem Tropeço em A Família Addams (1991), perdeu sua casa por conta dos incêndios que atingiram a Califórnia recentemente. Aos 76 anos, o ator e a sua esposa, Tracey, estão entre as das vítimas da ocorrência.

Após deixarem a sua casa em Altadena, Tracey e Carel foram acolhidos em um hotel em Glendale. No dia seguinte, eles descobriram que o imóvel havia sido consumido pelas chamas.

Na quarta-feira (22), eles retornaram ao local onde viviam para verificar os destroços da casa. Apesar da tragédia, o apoio coletivo está trazendo esperança à família, que tenta recomeçar após perder tudo nas queimadas.

O genro de Struycken, Michael Anspach, criou uma campanha de arrecadação no GoFundMe, que já ultrapassou US$ 57 mil (aproximadamente R$ 338 mil). “Somos gratos por eles estarem a salvo, mas perderam tudo nos incêndios”, escreveu Anspach, destacando também a dedicação de Tracey como médica e avó.

Além disso, amigos e fãs do astro também se mobilizaram, incluindo a atriz Andrea Watrouse, de Twin Peaks: O Retorno, que pediu doações de roupas em razão da altura do ator, que mede 2,13 metros.

Watrouse explicou que a estatura de Carel torna difícil encontrar itens de vestuário adequados. “Ele sempre precisou encomendar roupas sob medida”, relatou em uma publicação no X (antigo Twitter). A solidariedade ganhou força nas redes sociais, com admiradores do ator se unindo para ajudar a família a superar o momento de perda.