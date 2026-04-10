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Ator da série 'Sintonia' desmaia após crise de ansiedade e é hospitalizado

Artista sentiu dores no peito na noite de quinta-feira (9)

O Liberal
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MC Doni de “Sintonia”, Jottapê relata episódio de saúde e internação (Divulgação)

O cantor e ator Jottapê, conhecido por interpretar o personagem MC Doni na série 'Sintonia',  da Netflix, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (10) para informar que foi hospitalizado após sofrer uma crise de ansiedade.

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Nos Stories, o artista relatou que desmaiou na noite da última quinta-feira (9) e que o episódio também foi acompanhado de fortes dores no peito.

Ele compartilhou uma imagem em que aparece deitado em uma cama de hospital após o mal-estar. “O resumo de tudo é que está difícil suportar fisicamente o que eu venho passando nesses últimos anos. Não está sendo fácil, e vocês aqui não sabem de um terço do que tive que passar e o que ainda passo”, afirmou na publicação.

Ainda no post, o artista mencionou questões relacionadas à fé e ao momento que enfrenta. “Minha esperança está no Senhor, mas minha carne muitas vezes não entende isso. A sensação é que meu corpo está pedindo ‘CHEGA’. Depois respondo todas as mensagens que vocês enviaram”, escreveu.

Em 2024, Jottapê anunciou o encerramento de sua trajetória no funk após realizar sua última apresentação no estádio do Canindé, em São Paulo. Na ocasião, ele falou sobre a decisão de deixar o gênero musical.

“Isso que vocês acabaram de ver aqui, família, foi a minha última apresentação no funk. Por muito tempo, fui atrás de tudo. Tinha fama, conquistei muitas coisas, mas carregava um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia”, declarou.

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