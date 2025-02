VÍDEO: Jottapê anuncia conversão religiosa e encerra carreira no funk: ‘Vazio enorme dentro de mim’

O cantor e ator Jottapê, conhecido por seu papel na série Sintonia, anunciou recentemente sua conversão religiosa e o fim de sua carreira como funkeiro. A revelação foi feita durante um evento de lançamento do seriado da Netflix, no sábado (1º), onde Jottapê fez sua última apresentação e mostrou uma placa com a mensagem sobre Jesus Cristo ao público.

VEJA MAIS

Antes de exibir a placa, o artista desabafou emocionado: “Por muito tempo eu corri atrás de tudo, eu consegui tudo isso, mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim. E graças a Deus hoje eu não tenho mais esse vazio”.

Assista ao vídeo:

Em um folder entregue por sua esposa, Estefany Boro, Jottapê confirmou sua conversão religiosa. “Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim”, dizia o papel.

Além de participações marcantes nas novelas Chiquititas e Avenida Brasil, o artista conquistou grande notoriedade na famosa série da Netflix. . No cinema, seu talento também foi reconhecido, especialmente em seu papel no filme O Menino da Porteira (2009), no qual interpretou Rodrigo.

No cenário musical, Jottapê era uma figura conhecida no universo do funk, com destaque para o lançamento do EP Cowboy do Mandelão.

O cantor é pai de duas crianças com Estefany, e viveu um momento marcante na paternidade quando seu filho mais novo, Samuel, nasceu dentro do carro, a caminho do hospital, em novembro de 2024.