Assessoria de Marcius Melhem responde que 'denúncias sequer existiam' ao comentar vídeo

Após a publicação do vídeo em que Marcius Melhem e um grupo de funcionários aparece debochando dos setores de compliance e o DAA, que é significa o setor de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da TV Globo, a assessoria do ex-diretor de humor da emissora se manifestou. O vídeo foi divulgado pelo colunista Leo Dias, do portal Metropoles. Segundo o colunista, o grupo estaria zombando das denúncias de assédio contra Marcius Melhem.

A assessoria do humorista entrou em contato com o colunista para negar qualquer relação entre o episódio e as denúncias de assédio feitas contra Melhem por ex-colegas de trabalho. A equipe do ator e redator afirmaou que na época que o vídeo foi filmado as denúncias ainda não existiam.

“A defesa de Marcius Melhem esclarece que é absurda qualquer relação entre esse vídeo e denúncias que foram feitas mais de um ano depois. As pessoas que cantam na filmagem estavam fazendo menção a uma festa que foi proibida pela emissora. A comemoração foi então realizada fora da empresa, e o grupo brincava sobre esse fato. Nenhuma relação com denúncias que sequer existiam”, diz a nota.

No vídeo em que Marcius Melhem aparece cercado de amigos num ofurô todos cantam. “Não tem compliance lá, não adianta reclamar no DAA”. O verso cita o departamento ligado à relação com artistas e o compliance, que é justamente o processo responsável por garantir que uma empresa cumpra e observe a legislação a qual está submetida, além de garantir a aplicação de princípios éticos nas tomadas de decisões e a preservação da integridade física dos colaboradores.