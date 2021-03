Assessor de Leonardo morre após ser atingido por tiro em fazenda do cantor

O assessor de Leonardo, Milton Rodrigues, conhecido como Passim, morreu nessa quinta-feira (4), na fazenda do sertanejo, localizada na cidade de Jussara, no interior de Goiás. Segundo a Polícia Civil, ele foi atingido por disparo de armo de fogo. A assessoria do cantor disse que a morte foi acidental.

Passim trabalhava no ramo musical há 30 anos. Na rede social, ele tinha várias fotos ao lado de Leonardo. O sertanejo estava na fazenda no momento do acidente.

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, publicou no Instagram um vídeo antigo ao lado do assessor, em que eles estão conversando e rindo. “Ó Passim, faz um favor pra mim, você não morre nunca, porque se você morrer, eu desenterro você e ponho em pé de novo”, diz. Na legenda, o cantor escreveu: “Não dá pra acreditar.”