Artistas se unem para ajudar desabrigados na Bahia

No fortes chuvas têm devastado várias cidades da Bahia nos últimos dias. Entre diversos problemas, o mais preocupante são as famílias desabrigadas, de acordo com a publicação do O Povo.

Whindersson Nunes foi um dos primeiros a se mobilizar, logo depois ele recebeu o apoio de Anitta, e Felipe Neto também se prontificou a ajudar.

São cerca de 25 municípios em situação de emergência. Neste sábado, 11, foi o quarto dia seguido de chuvas fortes. O temporal atinge, principalmente, cidades das regiões sul e extremo sul do Estado.

Comida, água e medicamentos são itens prioritários.

No Twitter, Whindersson começou a ir em busca de informações. “Galera do extremo sul da Bahia, o que está acontecendo por aí e o que pode ser feito?”, perguntou o piauiense. Logo após, o humorista respondeu um seguidor. "Há alguma forma segura de ajudar? Milhares de chaves pix diferentes, alguém consegue alguém confiável e não governamental pra receber doação?", escreveu.

Em seguida foi a vez de Anitta questionar.

Whindersson contou logo em seguida, que a cantora já tinha ajudado e fez críticas a pessoas ricas que se prontificam a fornecer recursos ao comediante, mas não se compadecem em situações de calamidade.

O influenciador Felipe Neto disse que fez uma doação no valor de R$ 100 mil.

Carlinhos Maia disse ter disponível 30 toneladas de alimentos que serão doadas para as vítimas atingidas pela chuva.

Influenciador irá doar alimentos. (Reprodução)