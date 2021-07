Arthur revela ‘treta’ com Gil após descoberta de mentira; veja

Arthur Picoli e Gilberto Nogueira, do “BBB 21”, se encontraram no último final de semana. Depois disso, o crossfiteiro revelou uma “treta” com o economista, após a descoberta de uma mentira contada ainda no reality show. As informações são do Extra.

Para relembrar, durante o confinamento, o capixaba disse para Fiuk que o economista votaria nele. À noite, o cantor repassou a fala de Arthur ao pernambucano, que negou. No dia seguinte, Karol Conká disse a Gilberto que Arthur estava chateado com ele e o levou até o quarto onde o bonitão dormia para tirar satisfações.

Gil acordou o brother e aproveitou para questioná-lo sobre a fofoca. O ex-mister Espírito Santo confirmou que tinha ouvido do doutorando que ele votaria no filho de Fábio Junior, o que ele novamente negou. Na verdade, foi Sarah quem disse a Arthur, na semana anterior, que votaria em Fiuk para defender Gilberto.

Meses após o fim do “BBB 21”, porém, os ex-brothers demonstraram que os ânimos já se acalmaram. Arthur comentou um tuíte relembrando a treta: ", contou rindo.

Logo em seguida, Gil também deixou um comentário, mostrando que tudo estava certo entre a amizade dos dois. "Te amo, amigo", disse o economista.