Arthur Aguiar termina relacionamento após anúncio de paternidade

O ex-BBB Arthur Aguiar anunciou, nesta segunda-feira (18), o término do relacionamento com Jheny Santucci dias após a revelação da paternidade. A informação veio por meio do Instagram, nesta segunda-feira (18). O ator, que será pai pela segunda vez, compartilhou detalhes sobre o fim do namoro, enquanto a moça ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Na semana passada, Arthur Aguiar chegou a revelar a gestação de sua então namorada. Em sua publicação mais recente, ele descreveu como eles começaram a se relacionar e revelou que estavam separados quando Jheny descobriu que estava grávida. Arthur elogiou Jheny, destacando suas qualidades: "A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci. Admiro muito a mulher que ela é! Parceira, inteligente, alto astral, divertida, independente financeiramente, empreendedora, dona do seu próprio negócio… Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho(a)".

Ele também compartilhou como a relação deles se desenvolveu: "Nossa história foi muito rápida e muito intensa. A gente se conheceu no final de março. No primeiro dia, já fomos muito sinceros um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo a vida e fazendo o que quisesse fazer com ela".

No entanto, após algum tempo, decidiram se afastar porque a relação estava se tornando mais séria do que o combinado: "Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos!".

Apesar da surpresa, Arthur afirmou que ficaram felizes com a notícia e decidiram reatar o relacionamento: "Lógico que não foi uma notícia fácil pra nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos, não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre benção na nossa vida! E estamos muito felizes em saber que, em breve, teremos um pedacinho de nós em nossos braços".

Eles optaram por voltar a namorar e morar juntos para entender melhor como seriam pais juntos: "Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de 2 semanas de receber e absorver essa notícia, resolvemos então namorar, morar junto, pra gente entender como seria isso...".