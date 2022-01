Arnold Schwarzenegger sofre acidente de carro

Arnold Schwarzenegger se envolveu em um acidente de carro na tarde da sexta-feira, 21, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A SUV GMC Yukon que estava sendo dirigida pelo ator e ex-governador do estado da Califórnia, de 74 anos, bateu em outros dois carros e foi parar em cima de um deles. Um quarto carro também foi danificado.

Schwarzenegger acidente

Segundo o site TMZ, Schwarzenegger estava acompanhado dos filhos Patrick e Christina. A SUV de Arnold acabou em cima do Prius e depois tombou em um Porsche Cayenne que vinha atrás. Uma imagem do acidente foi postada no Twitter pelo repórter aéreo da ABC Chris Cristi.

Em flagrante fotográfico feito por curiosos, Schwarzenegger aparece ao lado dos veículos batidos conversando com outras pessoas envolvidas no acidente.

A polícia de Los Angeles disse que um acidente com vários veículos ocorreu na tarde de sexta-feira em Brentwood, em Los Angeles, e confirmou que uma pessoa teve ferimentos leves, segundo a KABC-TV. A causa do acidente é desconhecida.