Arezzo é criticada por escalar Jade Picon em coleção inspirada na África

A nova coleção de sapato da Arezzo nem chegou às lojas e já está sendo criticada nas redes sociais. Isso porque a marca quis homenagear a África e selecionou a influencer Jade Picon, que é branca, para estampar as campanhas. Algumas imagens foram divulgadas nesta terça-feira (27).

Esta ação publicitária da Arezzo faz alusão aos 50 anos da empresa. Já as roupas das modelos foram confeccionadas pela empresa Meninos Rei, marca de Salvador. A proposta era falar sobre “reverencia a ancestralidade”, como base os tecidos africanos.

"A proposta é enaltecer nossa cultura ancestral e celebrar a valorização da nossa raça", diz o site da empresa. Arezzo e Meninos Rei ainda não se pronunciaram.

Campanha publicitária Arezzo

Cinco nomes foram selecionadas para compor a campanha, com peças ícones da década de 70. A primeira é a da Jade Picon, com vestido estampado e segura uma sandália. As duas peças remetem às estampas africanas.

Na tarde desta terça-feira (27), a usuária do Twitter Nah Rivelli ironizou as imagens da campanha.

"A Arezzo criou uma coleção pra homenagear mulheres africanas e a textura das estampas africanas. O único problema é que a modelo da campanha é a Jade Picon. Eu não consigo nem abrir a minha boca", escreveu. O tuíte viralizou e contava com cerca de 70 mil likes antes de ser excluído.

Outros usuários acusaram a marca de racismo por usar uma garota-propaganda branca para ilustrar uma coleção baseada na moda africana.