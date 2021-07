Apresentadora que acusa ex de agressão chora após decisão de juíza

Silvye Alves, apresentadora do programa "Cidade Alerta" (RecordTV), fez um desabafo em seu Instagram após descobrir que, segundo ela, uma juíza negou o pedido para busca e apreensão na casa de seu ex-namorado, Ricardo Hilgenstieler. O empresário é acusado de invadir o apartamento da jornalista e a agredir, no final de junho. As informações são do UOL.

"Fui surpreendida por uma decisão da justiça que corta o meu coração”, começou ela. Depois explicou a decisão da juíza. "Eu só estou vindo aqui para trazer a público uma situação porque é inadmissível o direito que me foi tirado hoje por uma juíza mulher", disse.

Então explicou a suposta “obsessão” que o ex tinha com ela: “Eu tenho certeza que muitas de vocês já podem ter passado por isso. Eu não sei por que meu ex-companheiro... se era uma obsessão. Mas ele tirava fotos minhas, por exemplo, lavando uma louça. Me filmava às vezes dormindo, eu estava aqui em casa com meus amigos e ele tirava fotos, fazia vídeos”, contou.

Ela falou sobre o processo que eu abriu contra o ex por dignidade sexual, quando a pessoa faz registros da intimidade de outra sem a autorização ou consentimento: “Num momento muito particular meu, eu praticamente sem roupa, esse ser me filmou e eu não vi. Quando nós terminamos, ele me mandou esse vídeo no WhatsApp e escreveu para eu guardar de lembrança. Eu fiquei em choque”, revelou.

Silvye disse que pediu para o ex-namorado apagar as filmagens do celular, com medo de que ele fosse roubado. Mas, segundo a apresentadora, ele negou o pedido e depois passou a ameaçar com as imagens. Agora, ela lamenta que o pedido de busca e apreensão do aparelho ou de qualquer dispositivo com imagens dela tenha sido negado.