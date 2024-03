Apresentador do SBT descobre nódulo ao realizar exame ao vivo durante programa

Durante o programa "Chega Mais", do SBT, nesta sexta-feira (22), o apresentador Paulo Mathias se voluntariou a passar por um exame médico ao vivo para dar mais ênfase ao tema que estava sendo mostrado: câncer na tireoide. A ideia era mostrar como era feito o diagnóstico, para que o público tivesse uma noção exata do procedimento a ser adotado em casos de suspeita ou durante check-ups de rotina. Mas, acabou levando um grande susto ao descobrir que tinha realmente um nódulo na tireoide.

O diagnóstico dado em tempo real e diante das câmeras deixou o apresentador atônito. Ele chegou a questionar o médico. "Doutor, estou em pânico, só fala se está tudo bem", e ouviu do profissional que não tinha com que se preocupar, pois se tratava de um nódulo pequeno e com probabilidade menor que 5% de ser maligno. E aconselhou Paulo a fazer ultrassom uma vez por ano.

Em casa e recuperado do pânico que passou no estúdio, o jornalista afirmou que enfrentou um grande susto: “Eu confesso para você que não imaginava jamais que passaria por algo semelhante”.

Paulo Mathias explicou para os fãs que o nódulo descoberto “não é grave” e agradeceu as mensagens que recebeu ao longo do dia. “Até você entender e colocar a cabeça no lugar…”, confidenciou.