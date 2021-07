Apresentador de TV aparece agonizando em foto e choca fãs

O apresentador do SBT, Israel Cassol, recententemente causou aflição nos fãs com um post, mas foi por um bom motivo. Nas fotos, publicadas em seu próprio Instagram, ele aparece agonizando em um saco plástico e lutando para salvar a própria vida. As informações são da TV Foco.

A publicação, porém, não passou de uma encenação. Na ocasião do Dia Mundial Dos Oceanos, em 8 de junho, o influencer tentou chamar atenção para a importância dos oceanos e inspirar atitudes que colaborem para a sua preservação.

“Quis mostrar como é sufocante para os animais marinhos sofrerem esse tipo de ação humana. Não jogue lixos nos oceanos”, explicou Israel.

“O bem-estar de todos os seres vivos do planeta Terra depende da saúde dos oceanos, pois eles regulam o clima. São os oceanos que absorvem uma porção substancial do dióxido de carbono que os seres humanos lançam na atmosfera e que causam o aquecimento global. Os oceanos estão emitindo o S.O.S e chegou a hora de todos nós nos envolvermos para ajudar a recuperá-los e protegê-los. Nossa vida depende do mar e ele está ficando doente. Um dos grandes inimigos dos oceanos é o plástico. Devemos reduzir o uso e consumo de plástico agora! Especialmente o plástico de uso único”, diz ainda o apresentador do SBT.